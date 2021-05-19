Тирасполь, , 09:49 — REGNUM В ходе 482 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 44 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 48 811 человек. Из них победили инфекцию 46 851 человек. Выздоровевшими врачи признали 56 человек.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1171 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было четыре подобных случая.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 155 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 47 случаев заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что глава Приднестровья Вадим Красносельский накануне сообщил, что вылетает в Москву. Там он планирует обсудить дополнительные поставки вакцины от COVID-19 в республику.

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