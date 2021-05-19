Пенза, 19 мая 2021, 09:50 — REGNUM В Пензенскую область поступила вторая партия вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 810 доз, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
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По состоянию на 18 мая Пензенская область получила 141 813 доз вакцины «Спутник V», 4010 доз препарата «ЭпиВакКорона» и 780 — «КовиВак». Всего 146 603 комплекта.
Иммунизацию первым компонентом антиковидной вакцины прошли 119 025 пензенцев, полностью завершили вакцинацию 100 522 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Пензенскую область 30 апреля.
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