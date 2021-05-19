Ярославль, 19 мая, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Ярославской области передано в суд дело 51-летней женщины, входившую в банду «чёрных риелторов», занимавшуюся убийствами с целью завладения квартирами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, со ссылкой на Гаврилов-Ямский районный суд.

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В 2019 году на территории Ярославской и Владимирской областей действовала группа, состоявшая из трёх человек — двух женщин 1985 и 1968 года рождения и мужчины 1979 года рождения. В сентября 2019 года недалеко от деревни Сужа Калязинского района Тверской области они убили хозяйку двух квартир в Ярославле общей стоимостью 2 миллиона 700 тысяч рублей. Чтобы скрыть преступление, обвиняемые привязали к спине потерпевшей 2 металлических диска и бросили тело в реку Нерль.

Как выяснилось позднее, муж потерпевшей также был убит бандой риелторов. Он был заживо сожжён в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Следователи быстро установили личности и задержали 35-летнюю женщину и 40-летнего мужчину, но третьей участнице преступления удалось скрыться. Только в феврале 2020 года её нашли — на допросе обвиняемая полностью признала свою вину, а в ходе расследования активно сотрудничала со следствием, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором Тверской области.

13 мая уголовное дело женщины поступило в Гаврилов-Ямский районный суд для рассмотрения.