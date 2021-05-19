Москва, , 09:29 — REGNUM В 2020 году 54-летняя гражданка России перевела на счет мошенников 400 млн рублей. Об этом заявил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, сообщает РБК.

По его словам, это рекордная сумма, украденная мошенниками у банковского клиента. Велигодский пояснил, что женщина держала деньги не в Сбербанке.

Он сказал, что мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками службы безопасности банка. Женщина поверила и сообщила, что на её счету хранятся 14 млн рулей. Она перевела деньги мошенникам.

После этого женщина сообщила, что на счету в другом банке лежит еще 380 млн рублей. Злоумышленники сообщили, что большие суммы находятся в компетенции ФСБ.

«Ей позвонили «ФСБ» и дальше ее начали разматывать. И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их «спасателям», — сказал Велигодский.

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