Симферополь, , 09:28 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 мая. Накануне, 18 мая, сообщалось о 100 новых случаях заражения.

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За последние сутки после СOVID-19 выздоровели 205 пациентов. Зарегистрирована смерть ещё пяти человек с подтверждённым коронавирусом. В ковид-стационарах региона на 19 мая находятся 1552 человека, дома лечатся 466 пациентов.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 42 370 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 39 131 человек, скончались 1299 человек.