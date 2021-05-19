Ставрополь, , 09:28 — REGNUM В Ставропольском крае создали первую винную карту региона «Stavropol selection». В нее вошли 18 лучших алкогольных напитков, произведенных на территории края, сообщили в пресс-службе краевого комитета по торговле.

Пилотный проект рассчитан на продвижение продукции ставропольских виноделов и производителей крепкого алкоголя. Изготовленную на пяти предприятиях продукцию представили рестораторам края. Они провели дегустацию и договорились с производителями об обучении своих сомелье.

Полностью проект будет запущен к концу мая. По словам руководителя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Дениса Полюбина, проект позволит ставропольским виноделам нарастить мощности и увеличить продажи. От этого выиграет и бюджет, так как все принятые меры приведут к увеличению объемов акцизного сбора.

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