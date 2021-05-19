Ульяновск, 19 мая, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области потушили ещё несколько травяных пожаров и выявлены две термические точки. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

36.mchs.gov.ru Тушение горящей воды

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По данным ведомства, за последние сутки пожарно-спасательные подразделения пять раз выезжали на тушение сухой травы. В том числе по два возгорания ликвидировано в Ульяновске и Мелекесском районе, один — в Сурском районе.

Всего горело 2,12 гектаров площадей, из них 2,02 гектара — в Ульяновске.

Кроме того, в регионе выявлены за последние две термические точки, одна из них не подтвердилась. Возле населённого пункта Тиинск Мелекесского района был подтверждён неконтролируемый пал растительности.

Отметим, что вопрос борьбы с природными пожарами был поднят ранее на заседании аграрного комитета Законодательного собрания Ульяновской области. В числе проблем выделены недостаточная численность лесных инспекторов, отсутствие опашки территорий, низкий уровень информированность жителей.