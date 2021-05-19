Джакарта, 19 мая 2021, 09:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо ознакомился со строительством платной дороги в городе Пеканбару в провинции Риау, сообщает Kompas.
«Этим утром я посетил и увидел строительство платной дороги на участке Думаи — Пеканбару», — заявил глава государства, выразив надежду, что строительство платных дорог будет и дальше развиваться в положительном ключе.
Открытие новых платных дорог в Индонезии облегчит передвижение людей и доставку товаров.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии отправился с рабочим визитом в провинцию Риау.
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