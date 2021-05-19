Джакарта, , 09:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо ознакомился со строительством платной дороги в городе Пеканбару в провинции Риау, сообщает Kompas.

«Этим утром я посетил и увидел строительство платной дороги на участке Думаи — Пеканбару», — заявил глава государства, выразив надежду, что строительство платных дорог будет и дальше развиваться в положительном ключе.

Открытие новых платных дорог в Индонезии облегчит передвижение людей и доставку товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии отправился с рабочим визитом в провинцию Риау.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии посетит провинцию Риау