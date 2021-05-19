Москва, , 09:28 — REGNUM На российский рынок вышел новый пятиместный городской кроссовер Haval Jolion. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новинка получила три комплектации: Comfort, Elite и Premium.

Начиная с базовой комплектации Jolion имеет кресла с отделкой из высококачественной ткани, электроподогрев сидений водителя и переднего пассажира, климат-контроль, а также опцию бесключевого доступа в салон машины и кнопку запуска мотора.

Также автопроизводители укомплектовали модель электрическим подогревом и электрорегулировкой зеркал заднего обзора, сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса с диагональю десять дюймов. Кроме того, в автомобиле предусмотрены датчики дождя и света.

Под капотом переднеприводного варианта модели функционирует четырехцилиндровый рядный турбомотор рабочим объёмом 1,5 л производительностью 143 л. с. Он сочетается с семискоростной роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа либо шестискоростной механической трансмиссией (в версиях Comfort и Elite). Полноприводная версия автомобиля доступна в комплектациях Elite и Premium. Она оснащается более мощным мотором на 150 сил.

Цена переднеприводной версии Jolion в базовой комплектации равна 1 189 000 рублей, а стоимость полноприводной версии начинается от 1 509 000 рублей.

Напомним, компания Haval завершила сборку вседорожников H5 на предприятии в Тульской области, где он изготавливался с весны прошлого года. Его место на конвейерной линии займёт кроссовер Jolion.

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