Иркутск, , 09:24 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 19 мая, состоялось назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой. Её кандидатуру в региональный парламент региона внёс губернатор Приангарья Игорь Кобзев с одобрения российского омбудсмена Анны Кузнецовой.

«С 2012 года Татьяна Витальевна руководит аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, а ранее трудилась в министерстве социального развития, опеки и попечительства. Считаю, что компетенция и опыт Татьяны Витальевны будут востребованы на этом ответственном участке правозащитной деятельности», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатура Татьяны Афанасьевой была утверждена большинством голосов депутатов областного парламента.