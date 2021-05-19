Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:24 — REGNUM Новокузнецкие полицейские проводят проверку по факту происшествия в школе, в результате которого в больницу были доставлены 11 детей. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

«Сегодня в дежурную часть УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение о том, что в одной из школ неизвестные распылили неустановленное вещество. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа УМВД России по городу, а также инспекторы по делам несовершеннолетних. В образовательном учреждении была проведена эвакуация учеников и персонала, 11 несовершеннолетних для обследования доставлены в одно из медицинских учреждений города», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик.

Читайте также: В Новокузнецке из-за газового баллончика госпитализировали 11 школьников