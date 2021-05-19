Токио, , 09:27 — REGNUM Атомный авианосец американских ВМС Ronald Reagan вышел с базы Йокосука у входа в Токийский залив, после чего направился к японскому острову Иводзима, где будут проводится учения палубной авиации, начало которых намечено на 20 мая. Об этом 19 мая сообщает агентство Kyodo.

По информации источника, во время данных учений авиация должен отработать взлет и посадку на палубу авианосца. После этого Ronald Reagan в сопровождении кораблей ударной группы направится для проведения длительного патрулирования в западную часть Тихого океана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корабли Каспийской флотилии ВМФ России и ВМС Казахстана провели в Каспийском море первый, предварительный этап совместных военно-морских учений.