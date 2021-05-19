Горно-Алтайск, , 09:23 — REGNUM По факту безвестного исчезновения двух 16-летних девочек в Республике Алтай возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, 14 мая после окончания физкультуры две воспитанницы горно-алтайской школы-интерната имени Г.К. Жукова ушли в неизвестном направлении и не вернулись. Вечером того же дня представители учебного заведения обратились в полицию. Поиски результатов не дали.

«Поиски несовершеннолетних продолжаются, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление их местонахождения», — отметили в управлении.

В рамках следственных действий следователи также проверяют условия жизни и воспитания девочек в школе-интернате, а также эффективность проводимой профилактической работы с воспитанниками.

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