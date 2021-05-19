Москва, , 09:29 — REGNUM Демонстратор технологий гибридного авиационного двигателя намерены создать в Объединённой двигателестроительной корпорации к 2023 году. Об этом генеральный конструктор ОДК (входит в «Ростех») Юрий Шмотин сообщил 19 мая журналистам.

В перспективе гибридный авиадвигатель не будет уступать существующим газотурбинным установкам по техническим характеристикам. При этом гибридный двигатель расходует намного меньше топлива и в меньшей степени вредит окружающей среде, пояснил Шмотин.

В ОДК, по его словам, уже сформировали команду и установили конкретные сроки для научно-исследовательских работ. Получение первых результатов ожидается в течение двух лет.

«Это будет демонстратор технологий гибридной силовой установки», — сказал Шмотин на полях Международной научно-технической конференции по авиадвигателям.

Читайте также: В России создадут линейку отечественных моторов для беспилотников