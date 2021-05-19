Москва, , 09:20 — REGNUM Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO прошли на орбите примерно в 200 м друг от друга. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос» со ссылкой на данные главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш.

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Это произошло 19 мая около 03:50 по московскому времени. После сближения траектории полёта спутников снова разошлись.

«Всё штатно, инцидентов не зафиксировано», — подчеркнули в Роскосмосе.

«Проведя очередные замеры параметров сходящихся орбит, мы решили двигатель на нашем спутнике для его уклонения от столкновения не включать и беречь его ресурс. Разминулись», — прокомментировал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

При этом он добавил, что «чем больше будет выводиться аппаратов в рамках строительства многоспутниковых группировок, тем чаще придется уворачиваться». По его данным, в настоящее время на орбитах Земли работают около 3,9 тысячи спутников, ещё примерно 2,8 тысячи аппаратов не функционируют и являются «космическим мусором».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскосмос заявил о вероятности опасного сближения на околоземной орбите российского и японского спутников.

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