Лас-Вегас, США, , 09:16 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В середине второго периода защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба открыл счёт. Однако спустя 18 секунд после этого форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо восстановил равновесие в счёте.

Победу «Вегасу» принёс нападающий Алекс Так, оформивший дубль.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 1:1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Миннесота» обыграла «Вегас» в первом матче серии плей-офф НХЛ