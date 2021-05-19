Москва, 19 мая, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Россия начала внутригосударственные процедуры по денонсации Договора по открытому небу (ДОН) исходя из национальных интересов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

Igor Dvurekov Самолёт

«Денонсация Договора по открытому небу полностью отвечает интересам РФ и будет способствовать укреплению военной безопасности нашей страны», — сказал Красов.

Он напомнил, что договор давал право государствам-участникам совершать полеты над любой территорией стран — участников договора, РФ принимала активное участие в ДОН.

Однако с 2002 года по настоящее время Франция не определила процедуры проведения наблюдательных полетов над удаленными территориями, Грузия с 2012 года вышла из ДОН, США ввели такие требования, что в 2015 году Россия не могла инспектировать территорию США, и уже с 2017 года ужесточали требования к РФ, изменили процедуры наблюдения над Алеутскими островами, в ноябре 2020 года США вышли из Договора по открытому небу, отметил Красов.

Госдума на пленарном заседании обсудит законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Ранее такое решение нижней палате парламента рекомендовали принять комитеты Госдумы по обороне и по международным делам.