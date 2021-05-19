Москва, 19 мая, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Москве за десять дет действия «Программы-200» построено и введено в эксплуатацию 99 православных храмовых комплексов, сообщили 19 мая в Стройкомплексе.

200hramov.ru Храм преподобного Андрея Рублева в Раменках

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Куратор «Программы-200» Владимир Ресин уточнил, что ведется работа по проектированию и возведению 279 храмовых комплексов, 99 из них уже построены.

«Мы стремимся выполнить пожелания святейшего Патриарха Кирилла и мэра Москвы Сергей Собянина сдавать по десять храмов ежегодно», — добавил Ресин.

В настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию четырех храмов и двух — сверх программы. В стадии возведения находятся 39 храмов, два из них — на территории Новой Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2022 году завершат строительство православного храма священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси.

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