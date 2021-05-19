Дамаск, , 09:20 — REGNUM В Дамаске прошло первое заседание Совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Об этом 18 мая сообщает сирийское агентство Sana.

По данным журналистов, на заседании присутствовали премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и президент Абхазии Аслан Бжания. Арнус заявил, что сделает всё, чтобы выполнить указание сирийского президента Башара Асада принять меры для углубления абхазо-сирийского сотрудничества.

Сообщается, что Бжания отметил важность создания комитета для укрепления сотрудничества между Сухумом и Дамаском во всех областях.

Напомним, Бжания прибыл в Сирию с официальным визитом 16 мая. С ним в Дамаск прибыли спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, глава МИД Даур Кове, министр туризма Теймураз Хишба и другие официальные лица.

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