Самара, , 09:16 — REGNUM Двое мужчин утонули на водоемах в Самарской области. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Сообщается, что 18 мая спасатели поисково-спасательного отряда г. Тольятти получили информацию о том, что на озере Большое Васильевское рядом с селом Васильевка утонул мужчина 1996 года рождения. Водолазы вели поиск мужчины в течении часа. В результате его тело было обнаружено на глубине три метра.

Отмечается, что еще один мужчина 1976 года рождения утонул в озере Купринка в Федоровских лугах. Его тело было обнаружено и поднято на поверхность вечером того же дня.

«В обоих случаях причина произошедшего — переохлаждение из-за большой разницы температуры воды на поверхности и в глубинных слоях», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в реке утонул подросток.