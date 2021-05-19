Саратов, , 09:49 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 61 331 человека. За прошедшие сутки заболевание выявили у 118 жителей, из них пневмония диагностирована у 60 человек. Выздоровели за сутки 207 пациентов, за все время — 56 903 человека. Скончались по состоянию на 19 мая 1011 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 58 носителей коронавируса, в Энгельсском районе — 23, в Балаковском — 14, остальные — в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 мая на планете Земля выявлен за все время пандемии 163 963 631 заразившийся коронавирусом при 3 399 793 скончавшихся от COVID-19.

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