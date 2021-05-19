Ярославль, , 09:13 — REGNUM Ленинский районный суд Ярославля приговорил жителя города Артёма Пантюкова к 8 годам лишения свободы в колонии-поселении за дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Об этом сообщает Ярославский областной суд.

Последствия аварии Yarnews.net

Авария произошла 13 июля 2019 года ранним утром на съезде с Добрынинского моста. Пантюков в состоянии опьянения управлял автомобилем «КИА Рио». Водитель не справился с управлением наехал на ограждение и опрокинулся на крышу. Трое пассажиров автомобиля погибли на месте, ещё один получил травмы.

Водитель также был доставлен в больницу, но выжил. Ему грозило до 15 лет лишения свободы, но суд назначил максимально мягкое наказание.