Чебоксары, , 09:12 — REGNUM В Чебоксарах повторно объявляют приём заявок на заключение концессионного соглашения, согласно которому все муниципальные объекты теплоснабжения перейдут инвестору на 25 лет. Первоначально планировалась передача объектов 1 мая, однако после возмущения жителей и скандалов в других регионах власти «затормозили» процесс. Чиновники сослались на доработку документа, при этом их главная «новация» свелась к увеличению штрафных санкций для инвестора, а не сдерживанию роста тарифов, размеры которых и без того вызывают «ненависть у жителей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава столичной администрации Алексей Ладыков подписал постановление «О принятии решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары». Его планировалось подписать 1 мая, с завершением отопительного сезона, но власти решили «пересмотреть планы работ по замене тепловых сетей и меры ответственности частной стороны за недостижение целей соглашения».

«Например, размер штрафа за недостижение целевых показателей увеличен со 100 тыс. рублей до 1 млн рублей, размер обеспечения исполнения обязательств концессионера за счёт банковской гарантии увеличен с 3% до 5% от объёма инвестиций на каждый год срока действия соглашения», — говорится в сообщении.

Что касается тарифов, то, с одной стороны, чиновники заявляют, что «концессионное соглашение фактически не повлияет на цены на тепло в городе», ссылаясь на ценовую зону теплоснабжения. И тут же говорят о росте тарифов.

«Переход к ценовой зоне влечёт за собой «заморозку» тарифов на тепло от муниципальных котельных на следующие два года. При этом в зоне действия ТЭЦ-2 тарифы будут расти не на 4% в год, как сейчас, а приблизительно на 6%», — говорится в сообщении.

Чиновники считают справедливым, что для горожан, которые обслуживаются от ТЭЦ-2 (Новоюжный район), тариф должен расти быстрее, чем планировалось. А делается это ради того, чтобы уравнять их с тарифами на тепло в Северо-Западном районе, где тепло идёт от котельных и тариф изначально выше «на 17%». И называют это «тарифным маневром».

«Такой тарифный маневр позволит в ближайшем будущем платить всем жителям города за тепло по одинаковой цене», — расписывают тарифное будущее чиновники.

Новую тарифную модель должен утвердить глава Чувашии Олег Николаев, который в своих выступлениях делает акцент не на снижении тарифов, а на обновлении теплосетевой инфраструктуры. Ожидается, что окончательный переход к ценовой зоне состоится 1 января 2022 года.

Между тем в социальных сетях плата за тепло в этом году вызвала большое негодование жителей.

«Ничего, кроме лютой ненависти, такой тарифный маневр вызвать не может. Всё делается не в пользу жителей, которые уже и так задыхаются от бесконечно растущих тарифных расходов, а ради монополиста, который, не дай боже, недополучит выгоду», — возмущаются жители Новоюжного района Чебоксар, которые вместо прежнего роста в 4% теперь будут платить на 6% больше, и предлагают чиновникам посмотреть расчётки, которые получает «простой народ».

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