Варшава, , 09:11 — REGNUM 18 мая Польская энергетическая группа (PGE) подписала соглашение с учеными из Дании и Польши о проведение совместных исследований в области ветроэнергетики в Балтийском море. Об этом журналистам Polskie Radio рассказал председатель правления компании Войцех Домбровский.

В качестве исследователей ветроэнергетики Балтийского моря примут участие представители Гданьского политехнического института (Гданьск), Института проточных машин Польской академии наук (Варшава), а также Датского технического университета (Копенгаген).

«Балтийское море обладает невероятным потенциалом для морской ветроэнергетики в Европе, к 2050 году оно сможет генерировать до 93 ГВт ветромощности по сравнению с 2,2 ГВт сегодня. Мы объединяем усилия для того, чтобы реализовать этот потенциал на благо Польши. Соглашение направлено на то, чтобы ученые вместе проанализировали все технические и экономические нюансы развития данного направления», — заявил председатель правления Польской энергетической группы Войцех Домбровский.