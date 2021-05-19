Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM Росгвардейцы задержали мужчину, который вёл себя неадекватно рядом со школой № 81 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Полураздетый гражданин находился возле забора у входной калитки. Мужчина «держал в руках сотовый телефон и вел себя неадекватно», уточнили в подразделении. В соцсетях опубликован видеоролик, в котором видно, что человек угрожал детям.

Сотрудник охраны вызвал Росгвардию, чьи представители прибыли через пять минут после вызова и задержали гражданина. До их приезда сотрудник ЧОПа дежурил у входной калитки.

В пресс-службе силового ведомства сообщили, что росгвардейцы задержали двух неадекватных людей возле школы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге эвакуировали школы, которым пришло ложное сообщение о «минировании».

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