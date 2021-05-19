Санрайз, США, , 09:10 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Янни Гурд. Российский форвард Никита Кучеров отдал результативную передачу.

В составе «Флориды» отличился нападающий Мэйсон Марчмент.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Тампы».

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