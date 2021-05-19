Нью-Дели, 19 мая, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Власти Индии следят за учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые начались в зоне Восточного Ладакха. Об этом 19 мая сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

Y.Shishido Ладакх

Отмечается, что Китай начал военные учения в районах Кансивар и Кашгар в 100−250 км от линии фактического контроля (ЛАК) в Восточном Ладакхе.

«Мы внимательно следим за их проведением и поддерживаем оперативную готовность индийских войск с целью гарантировать безопасность в этой зоне ЛАК», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение армий Индии и Китая в горной области Ладакх произошло в мае 2020 года. В нём приняли участие около 250 военнослужащих. Отвод войск из приграничных районов начался лишь в феврале текущего года, после серии переговоров на военном и дипломатическом уровне.

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