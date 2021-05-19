Томск, , 09:08 — REGNUM Первый лесной пожар в авиационной зоне ликвидировали авиапожарные томской авиабазы. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в администрации Томской области.

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Парашютисты-пожарные потушили возгорание в труднодоступной местности в Бакчарском районе.

Пожар обнаружили во время авиапатрулирования. Для его ликвидации десантировали пятерых парашютистов. Огонь потушили в течение суток на площади 8 га. По периметру зоны пожара проложили минерализованную полосу.

По словам начальника Томской авиационной базы охраны лесов Александра Самарцева, огонь начал своё распространение с поймы реки. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение рыбаков с огнём.

Напомним, с начала 2021 года в Томской области потушили 46 лесных пожаров на общей площади 462,25 га. Средняя площадь одного возгорания — 10,05 га.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки на территории России ликвидировали 138 лесных пожаров на общей площади 5100 га.

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