Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Американский актер Чарльз Гродин, который известен по исполнению ролей в фильмах «Бетховен» и «Успеть до полуночи», умер от рака на 87-м году жизни. Об этом 19 мая сообщает ABC News.

При этом известно, что актер страдал от рака костного мозга.

Отметим, Чарльз Гродин стал известен после участия в таких кинокартинах, как «Уловка-22» (1970), «Разбивающий сердца» (1972), «Успеть до полуночи» (1988), «Бетховен» (1992) и др. Также он участвовал в театральных постановках на Бродвее и вел свое ток-шоу.