Москва, , 09:08 — REGNUM В честь своего 100-летия японская компания Mazda выпустила для российского рынка юбилейную серию трех моделей — Mazda6, CX-5 и CX-9. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Юбилейная серия получила название Century Edition. Автомобили из этой серии получили эксклюзивные детали экстерьера и интерьера.

За основу моделей Century Edition взята топовая комплектация Executive. Юбилейные автомобили окрашены в цвет Snowflake White Pearl.

Интерьер всех трех моделей оформлен в черно-белых цветах. Сиденья автомобилей обтянуты натуральной кожей Nappa цвета Burgundy Red.

Модель Mazda6 Century Edition в юбилейной серии оснащена 194-сильным мотором рабочим объёмом 2,5 л. Кроссовер Mazda CX-5 в юбилейной версии продаётся с двумя двигателями на выбор: двухлитровым (150 л. с.) и 2,5-литровым (194 л. с.).

Кроссовер СХ-9 Century edition комплектуется моторами объёмом от 2,5 до 3,7 л мощностью от 231 до 277 л. с.

Ранее специалисты компании Mazda провели в Соединённых Штатах дорожные испытания прототипа нового 285-сильного кроссовера CX-50. Эта модель позиционируется автопроизводителем, как прямой конкурент моделям Mercedes-Benz GLC, BMW X5 и Audi Q5.

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