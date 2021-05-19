Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве начинается прием заявок на конкурс грантов мэра столицы для некоммерческих организаций (НКО). Об этом 19 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Прием заявок стартует 25 мая продлится до 24 июня. Принять участие в конкурсе могут организации, которые реализуют благотворительные, культурные, молодежные и другие социально ориентированные проекты.

«В прошлом году участниками конкурса стали больше тысячи некоммерческих организаций. 183 из них получили гранты на реализацию своих социально значимых инициатив. В тройку лидеров по числу победителей вошли номинации «Молодежь Москвы», «Наше наследие» и «Благотворительность», — сказала Сергунина.

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