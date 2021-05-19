Агрызский район, Татария, , 09:12 — REGNUM В Татарии водитель катка во время дорожных работ совершил наезд на пенсионерку, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»), сообщает СУ СКР по РТ.

Инцидент произошел днем 17 мая в селе Салауши Агрызского района. 78-летняя женщина переходила проезжую часть, а водитель асфальтоукладчика при движении задним ходом совершил наезд на нее. В результате полученных телесных поврежений пенсионерка скончалась на месте.

Расследование уголовное дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM также сообщало, в сентябре 2020 года в Башкирии в асфальтоукладчик врезался управляемый 46-летней женщиной легковой автомобиль, три человека погибли и один пострадал.

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