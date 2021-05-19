Соединённые Штаты Америки, , 09:02 — REGNUM Министерство обороны США намерено возвести новые объекты в 20 странах Ближнего Востока и Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмению. Для их проектирования инженерный корпус Сухопутных войск США ищет потенциальных подрядчиков.

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Согласно заявке ведомства, на которую ссылается RT, среди объектов, конструкции которых предстоит спроектировать, — аэропорты и сопутствующая инфраструктура, автомобильные дороги, порты, больницы, производственные предприятия, электростанции, водопроводные сети и прочее.

Исполнители также должны оказывать профессиональную поддержку на всех этапах работ, предоставив в том числе инженеров и архитекторов. Всего на реализацию проекта будет выделено $240 млн. Контракт с подрядчиками рассчитывают заключить на пять лет.

Ранее по теме: WSJ: США хотят открыть военные базы в Узбекистане и Таджикистане

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники The Wall Street Journal в Пентагоне и администрации президента США заявили о намерении Вашингтона открыть военные базы Узбекистане и Таджикистане, на которых США намерены разместить войска, выведенные их Афганистана. Отмечается, что новые базы необходимы для сдерживания террористов и помощи действующему правительству в Афганистане.