Питтсбург, США, , 09:02 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Брайан Раст и Джефф Картер. У «Айлендерс» точным броском отметился форвард Джош Бейли.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 43 броска из 45.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 1:1.

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