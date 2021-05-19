Питтсбург, США, 19 мая 2021, 09:02 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Брайан Раст и Джефф Картер. У «Айлендерс» точным броском отметился форвард Джош Бейли.
Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 43 броска из 45.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 1:1.
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