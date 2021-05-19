Уфа, , 09:04 — REGNUM Абсолютные максимумы температуры воздуха третий день подряд перекрываются в г. Уфе. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что днем 18 мая на аэрологической станции Уфа-Дема было зафиксировано перекрытие абсолютного максимума температуры воздуха (+30,6°С). В этот день в 1955 году на станции была зафиксирована максимальная температура воздуха +30,3°С.

Отмечается, что днем 18 мая в Башкирии максимальные температуры воздуха достигали +27,0°С и +34,0°С. При этом наибольший показатель +34,0°С был зафиксирован на автоматической метеостанции Салават.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 19 мая ожидаются гроза и сильный ветер.