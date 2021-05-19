Пермь, , 09:01 — REGNUM В Пермском крае могут ввести льготу (50%) на разовый проездной билет в скоростных поездах «Ласточка». Такое предложение поступило от гендиректора АО «Пермская пригородная компания» Сергея Канцура на заседании инфраструктурного комитета Законодательного Собрания Прикамья, где был представлен проект «Наземного метро» в Перми, сообщает пресс-центр регионального парламента.

«В крае учится 440 тыс. студентов и школьников. Сегодня из них пользуется железнодорожным транспортом и получают льготы по абонементным билетам всего 1200 человек. Чтобы вернуть студентов на пригородные железнодорожные перевозки есть инициатива ввести льготу не только на абонементные, но и на разовые билеты», — сказал Канцур.

По предварительной оценке, при введении льготы количество поездок студентов может увеличиться до 399 тысяч, а размер субсидии составить 19,8 млн рублей в год. Сейчас льготными являются только абонементы. Объем господдержки составляет 3,2 млн рублей в год, а количество поездок — 7,5 тысяч.

Как утверждает Сергей Канцур, расширение льготы не приведет в допрасходам из бюджета из-за перераспределения субсидий по линии министерств образования и транспорта Пермского края и будет иметь только положительные результаты. «К тому же, льготу по разовым билетам в масштабах страны не имеют только Томская область и Пермский край», — подчеркнул гендиректор АО «Пермская пригородная компания».

Добавим, в регионе курсируют четыре состава скоростных электропоездов «Ласточка» на направлениях до Верещагино, Краснокамска и Кишерти.