Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Традиционные методы подготовки к катастрофам показали на фоне пандемии коронавируса свою неэффективность в странах Запада, тогда как государства, постоянно находящиеся в ожидании стихийных бедствий и вооруженного конфликта, продемонстрировали большую готовность дать отпор новому патогену. Иными словами, чувство общей паранойи может стать важным фундаментом для ответа на новые вызовы человечеству, заявил старший научный сотрудник Гуверовского института войны, революции и мира Нил Фергюсон в статье, вышедшей 18 мая в Foreign Affairs.

В январе 2020 году лидеры стран и ведущие мировые предприниматели собрались на форму в швейцарском Давосе. Участники мероприятий были по большей части согласны с тем, что изменение климата представляло собой главную угрозу для человечества. И на фоне всего этого по миру распространялся смертельно опасный и крайне заразный новый коронавирус.

Опасности, связанные с повышением глобальной температуры, конечно, реальны и могут иметь катастрофические последствия. Но сосредоточиться исключительно на изменении климата — значит пойти на риск оставить без внимания другие потенциальные катастрофы: войны, революции и геноциды, не говоря уже об извержениях вулканов, землетрясениях, засухах, наводнениях, бурях и таких эпидемиях, как пандемия COVID-19, которая продолжает уносить жизни люди и уничтожать их средств к существованию по всему миру.

Если принять во внимание непредсказуемый характер различного рода катастроф, отмечает Фергюсон, становится ясно, по какой причине общества живут от одного кризиса до другого, часто готовясь «вести уже прошедшую войну прямо до момента, когда начинается следующая, полностью отличная от прежней». Так многие западные государства были готовы к пандемии на бумаге, но они остановить ее не смогли. Со своей стороны, такие страны, как Тайвань, Южная Корея и Израиль показали себя намного лучше.

«Что объединяет эти три страны, так это общее чувство паранойи: страх, что они могут столкнуться с целым рядом угроз, прямо или косвенно исходящих от враждебных держав в их регионах. Вместо того, чтобы пытаться предсказать одну или две будущие чрезвычайные ситуации и подготовиться к ним с помощью обременительных планов действий, эти страны делают упор на быстрое реагирование и развертывание технологий, чтобы максимально увеличить их способность отвечать на широчайший спектр угроз», — отметил он.

«Таким образом, ключевой урок 2020 года заключается в том, что лучше быть параноиком в целом, чем быть бюрократически подготовленным — в смысле создания множества отчетов и презентаций PowerPoint, ни один из которых не будет особенно полезен, когда на самом деле разразится катастрофа», — добавил Фергюсон.

Вместо того чтобы готовиться к конкретному типу бедствия, будь то изменение климата или пандемия, намного лучше развить общую паранойю, особенно если те или иные приготовления могут оказаться неэффективными на практике. Правительствам следует проявлять бдительность полного спектра и оттачивать свою способность к быстрому реагированию, творчески используя новые технологии.