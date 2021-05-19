Джакарта, 19 мая 2021, 09:00 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в провинцию Риау, сообщает Kompas.
Глава государства планирует посетить место строительства платной дороги Пеканбару — Бангкинанг. Президент хочет посмотреть, как идет строительство 40-километровой платной дороги.
Кроме того, Джоко Видодо проинформирует губернаторов, регентов и мэров провинции Риау о борьбе с пандемией.
Местное правительство нацелено на вакцинацию государственных служащих, учителей, религиозных лидеров, лидеров общин и пожилых людей.