Вашингтон, , 08:59 — REGNUM В Нью-Йорке сотрудники полиции не дали участникам митинга в поддержку Палестины пройти к штаб-квартире ООН. Об этом сообщают «Известия».

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Отмечается, что демонстранты жгли файеры, кидали пустые пластиковые бутылки. В результате полицейские задержали часть активистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая сотни жителей Нью-Йорка во вторник, 18 мая, вышли на митинг, чтобы поддержать Палестину и призвать к прекращению огня в регионе.

Обмен ударами между Палестиной и Израилем начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военными, в ходе которых пострадали более 200 человек.