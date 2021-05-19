п. Усть-Уда, , 08:59 — REGNUM В Иркутской области вынесен приговор бывшему начальнику территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Удинскому лесничеству Юрию Титову. Как сообщает территориальное СУ СК РФ, 4,5 года в исправительной колонии общего режима он проведёт за то, что фальсифицировал документы, которые позволили лесорубам уничтожить 83 га здорового леса.

Речь идёт о событиях, произошедших летом 2013 года работниками территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Удинскому лесничеству была проведена проверка санитарного и лесопатологического состояния лесных участков, по результатам которой комиссия пришла к выводу о том, что лесные насаждения здоровы и не подлежат рубке.

Однако чиновник потребовал от членов комиссии подписать акты санитарного и лесопатологического обследования лесных насаждений, содержащие недостоверную информацию, согласно которой лесные насаждения поражены болезнями и вредителями и нуждались в сплошной рубке на площади 120 га.

Когда члены комиссии отказались выполнить незаконное требование руководителя, тот попросту включил в состав комиссии работников лесничества, которые обследование не проводили и на лесные участки не выезжали. Именно они под нажимом начальника и исполнили требуемое. Сфабрикованный на основе актов пакет документов позволил осенью 2013 года произвести сплошную рубку лесных насаждений. Причинённый государству ущерб составил 13 млн. рублей.

Судебной коллегией Иркутского областного суда по результатам рассмотрения апелляционных жалоб осужденного и его адвокатов приговор оставлен без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятия возглавили антирейтинг Федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса.

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