Москва, 19 мая 2021, 08:58 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 138 лесных пожаров на общей площади 5100 га. Об этом 19 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана».
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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Амурской, Владимирской, Московской, Рязанской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Сахалинской областей, в Республиках Карелия, Якутия и Бурятия, в Пермском, Алтайском, Красноярском и Хабаровском краях, а также в Башкирии и Еврейской АО.
Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 64 лесных пожара на общей площади 22 526 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.
Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 3414 человек, 986 единицы техники и 11 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 57 воздушных судов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для контроля работ по тушению лесных пожаров в Тюменскую область прибыл первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.