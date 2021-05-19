Москва, , 08:58 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 138 лесных пожаров на общей площади 5100 га. Об этом 19 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.05.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 138 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5100 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Амурской, Владимирской, Московской, Рязанской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Сахалинской областей, в Республиках Карелия, Якутия и Бурятия, в Пермском, Алтайском, Красноярском и Хабаровском краях, а также в Башкирии и Еврейской АО.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 64 лесных пожара на общей площади 22 526 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 3414 человек, 986 единицы техники и 11 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 57 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для контроля работ по тушению лесных пожаров в Тюменскую область прибыл первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.