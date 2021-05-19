Душанбе, , 08:54 — REGNUM Россия предложила создать армяно-азербайджанскую комиссию по делимитации и демаркации граница. Об этом 19 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином в Душанбе.

Министр отметил, что 18 мая главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали работу в неформальном режиме.

«Мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег и в соответствии с этой просьбой обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку», — сказал Ларов. По его словам, Россия могла бы стать посредником в совместной армяно-азербайджанской комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Сергей Лавров прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.