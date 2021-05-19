Москва, , 09:18 — REGNUM Стресс после начала пандемии коронавируса пережили почти 80% российских граждан, при этом более половины продолжили испытывать нервное напряжение после года пандемии. Таковы итоги опроса, проведённого холдингом «Ромир».

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По данным авторов исследования, 55% опрошенных признались в том, что испытывали стресс в январе-феврале 2021 года. А 79% опрошенных положительно ответили на вопрос, испытывали ли они стресс в 2020 году.

У женщин стресс возникал чаще, чем у мужчин — 56% против 51% соответственно. Сильнее всего напряжение ощущали люди моложе 40 лет, таких 61%. Респонденты старше 75 лет переживали стресс реже, их 55%. В категории от 41 до 50 лет таковых 48%, а от 51 до 74 лет — 42%.

В организации анализировали индекс стресса жителей РФ в рамках измерения ключевых трендов покупательского поведения. Исследование охватило более 3,5 тыс. респондентов, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек.