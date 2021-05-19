Будапешт, , 08:54 — REGNUM Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова заняла второе место на чемпионате Европы на дистанции 800 метров вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 8 минут 21,86 секунды.

Первое место заняла итальянская спортсменка Симона Куадарелла, показавшая результат 8 минут 20,23 секунды. Замкнула тройку ещё одна представительница России Анна Егорова, результат которой составил 8 минут 26,56 секунды.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.

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