Уфа, , 08:54 — REGNUM Гроза и сильный ветер ожидаются в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что утром и днем 19 мая в отдельных районах республики ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в дневное время с 19 по 21 мая столбик термометра в республике может подняться до отметки 30 °C. При этом 21 мая ожидается кратковременный дождь. В республике сохранится аномально жаркая погода.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий и оставаться в помещениях. При этом смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике фиксируется чрезвычайный класс пожароопасности.