Черкесск, , 08:52 — REGNUM В Карачаево-Чаркесии расследовано ЧП в одной из больниц региона — во время родов женщина получила серьезный вред здоровью, а ее ребенок умер. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения врачом профессиональных обязанностей, сообщили 19 мая в пресс-службе СКР по региону.

В ходе расследования следствие пришло к выводу, что виновной в этом трагическом случае, произошедшем в декабре 2019 года, является врач Хабезской центральной районной больницы. Было доказано, что медик не провела контрольное ультразвуковое исследование, из-за чего своевременно не было диагностировано отслоение плаценты.

Возможность спасти плод была потеряна, из-за того что врач не приняла решение о проведении кесарева сечения. Когда все же пришлось проводить эту операцию, плод был уже мертв, а женщине внесли инфекцию, что привело к серьезным осложнениям.

В настоящее время дело передано в суд для вынесения приговора. На время следствия врач была отстранена от исполнения обязанностей. Кроме того, на ее имущество и денежные средства был наложен арест для возможного обеспечения приговора в части взыскания штрафа и гражданского иска.

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