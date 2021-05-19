Москва, , 08:51 — REGNUM Российский рубль может серьёзно подорожать и укрепиться до значений 2019 года к концу 2021 года или в начале 2022 года. Такое мнение высказал аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

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Он пояснил, что это произойдет в случае, если пандемия коронавирусной инкреции будет побеждена, и сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый «взрывной рост».

В интервью агентству «Прайм» аналитик подчеркнул, что рост курса рубля зависит также от геополитики и сложных отношений России с Евросоюзом и США. Маслов считает, что ухудшение и без того тяжёлой ситуации может привести к очередному витку ослабления российской валюты.

В целом, по его словам, российская валюта стала в некотором роде аутсайдером среди прочих валют развивающихся стран из-за увеличения геополитической компоненты в составе рубля.

Кроме того, важными факторами риска он назвал «вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг». При этом, подчеркнул эксперт, что санкционное давление на Россию оказало довольно ограниченное влияние на национальную валюту. Как показали недавно введенные санкции со стороны США, они вряд ли смогут критически ослабить рубль, сказал Маслов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с открытия Мосбиржи 18 мая курс доллара снижался до 73,59 рубля на фоне повышения цен на нефть выше $70 за баррель. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,14%, до 73,70 рубля. Пара евро/доллар повысилась на 0,51%, до 90,13 рубля, фунт/рубль — на 0,12%, до 104,52 рубля.