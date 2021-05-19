Москва, , 08:51 — REGNUM В конце мая и начале июня в столице России ожидается прохладная погода с температурой +18… +23 °C в дневное время и короткими весенними дождями. Об этом 19 мая рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температура до конца месяца возвращается в рамки климатической нормы, то есть ночью будет в среднем 7−12 градусов, днем — примерно около 18−23 градусов. Начиная с четверга придет прохлада. Прохлада, конечно, майская, но температура резко понизится на 10 градусов», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что, начиная с 19 мая, в Москве почти каждый день ожидаются короткие весенние дожди. При этом Тишковец добавил, что в начале первого летнего месяца погода не будет жаркой.

«С умеренным (температурным) фоном май передаст эстафету началу лета. Это будет умеренная, возможно даже чуть прохладная погода», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 19 мая, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха — +25…+27 °C.