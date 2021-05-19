Москва, , 08:49 — REGNUM В столице в павильоне ВДНХ «Транспорт СССР» открыт Музей транспорта Москвы. В церемонии открытия принял участие мэр Сергей Собянин, сообщается на портале градоначальника.

Отмечается, что это первая выставка, посвященная истории отечественного автомобиля «Москвич» и выпускавшего эту машину автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК), построенного в 1929 году.

Посетители Музея транспорта Москвы смогут увидеть 30 уникальных экспонатов автозавода «Москвич» и более 300 других артефактов из коллекций из заводского музея АЗЛК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2009 году уникальная коллекция автомобилей бывшего завода АЗЛК была передана Музее ретро-автомобилей.

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