Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского минздрава, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии составило 37 749.

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"Из 41 новых случаев COVID-19: 28 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 1556 человек», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 36 466 человек, в том числе 25 за сутки. В стационарах на лечении остаётся 281 пациент, ещё 122 носителя лечатся в амбулаторном режиме на дому.

За сутки в регионе также зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 880 человек.